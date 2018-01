Kirby: Battle Royale riceve un nuovo trailer in vista del lancio nordamericano

I giocatori nordamericani sono ancora in attesa di, titolo perdisponibile dalle nostre parti fin dallo scorso mese di novembre.

Nintendo ha così pubblicato un nuovo trailer per il gioco, che in 30 secondi offre una panoramica completa di ciò che ha da offrire. In Kirby: Battle Royale, il simpatico personaggio rosa è chiamato a fronteggiare altre versioni di se stesso in dieci differenti modalità di battaglia. I giocatori hanno accesso a numerose differenti abilità da utilizzare anche in match multigiocatore online. Potete ammirare il filmato in apertura di notizia.

Vi ricordiamo che Kirby: Battle Royale è disponibile esclusivamente per le console della famiglia 3DS. In Nord America, invece, verrà pubblicato il 19 gennaio.