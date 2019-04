Kirby compie 27 anni: il personaggio Nintendo festeggiato con un artwork speciale!

Kirby, ormai iconico personaggio in casa Nintendo, festeggia in Giappone il proprio ventisettesimo compleanno, celebrato con un artwork speciale dedicato all'evento!

Il primo prodotto videoludico dedicato al tenero personaggio rosa ha infatti realizzato il proprio debutto sul mercato nell'ormai lontano 27 aprile 1992. Il gioco in questione era Kirby's Dream Land e la piattaforma di pubblicazione l'altrettanto iconico Game Boy, che proprio recentemente ha festeggiato il proprio trentesimo compleanno. A ricordare al pubblico la ricorrenza è l'account Twitter giapponese ufficiale del personaggio: nel Sol Levante, in virtù del fuso orario, è infatti già il 27 aprile! In un cinguettio dedicato, che trovate in calce a questa news, è stato pubblicato uno speciale artwork celebrativo, che ne dite, vi piace?



Nonostante l'età, il personaggio di Kirby occupa ancora un ruolo di tutto rispetto all'interno dell'universo videoludico della Casa di Kyoto. Tra le avventure più recenti che hanno visto protagonista il piccolo personaggio possiamo ad esempio citare Kirby Star Allies, platform con cui questa icona ha debuttato su Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye, ne abbiamo parlato approfonditamente all'interno della nostra recensione di Kirby Star Allies, a cura di Mario Marino. Nel corso della sua onorata carriera, qual è stato il vostro capitolo preferito delle avventure di Kirby?