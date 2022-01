Kirby compie 30 anni e Nintendo festeggia con un wallpaper dedicato al palloncino rosa

Nintendo si prepara a lunghe giornate di festa in vista delle celebrazioni per il compleanno di Kirby, uno dei personaggi più iconici partoriti dalla casa di Kyoto. Il famoso palloncino rosa compie infatti 30 anni.

La giornata di Nintendo è quindi all'insegna di Kirby che, forte dei tre decenni sulle spalle, si appresta a a tornare in scena con un nuovo gioco. Proprio oggi Nintendo ha svelato la data di uscita di Kirby e la Terra Perduta con un trailer inedito: dal prossimo 25 dicembre i fan potranno vivere le nuove avventure del mitico personaggio rosa. Le celebrazioni non si fermano però qui: l'account Twitter ufficiale di Kirby in versione giapponese ha infatti promesso altre novità con un tweet che recita "Il 2022 segna il 30° anniversario della serie Kirby! Aspettatevi una varietà di eventi #Kirby30 in arrivo molto presto". In attesa di saperne di più, i giocatori potranno scaricare un wallpapaer dedicato al compleanno di Kirby semplicemente seguendo questo link.

Kirby's Dreamland ha fatto il suo esordio nel lontano 1992 su Gameboy, diventando subito un punto di riferimento per i fan di Nintendo e aprendo la strada ai successivi giochi usciti su NES, SNES, Nintendo 64 e così via. Il titolo originale del gioco era Hoshi no Kirby che può essere tradotto come "Kirby delle Stelle", il che spiega la passione del palloncino rosa per le famose stelline.