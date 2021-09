Kirby Discovery trapela sul sito di Nintendo: annuncio al Direct di settembre?

A poche ore dalla messa in onda del Nintendo Direct di settembre 2021, un abbondante antipasto potrebbe avercelo offerto proprio la casa di Kyoto.

Nintendo ha aggiornato il calendario delle uscite sul proprio sito ufficiale giapponese aggiungendo un gioco di cui non avevamo mai sentito parlare, Kirby: Discovery, ossia quello che sembra essere il nuovo capitolo della serie di platform che ha per protagonista la tenera pallina rosa. L'uscita del gioco sarebbe fissata nella primavera del 2022, sia in formato fisico, sia in edizione digitale sul Nintendo eShop. Ad accompagnare la lieta novella c'è un artwork che mostra Kirby in quello che ha tutta l'aria di essere uno scenario post-apocalittico a la The Last of Us, con un auto in rovina e dei grattacieli ricoperti di vegetazione.

Kirby: Discovery sarà uno degli annunci di questa notte? Scopritelo assieme alla nostra redazione, che vi attende a partire dalle ore 23:00 sul canale Twitch di Everyeye per commentare e seguire in diretta il Nintendo Direct di settembre 2021. L'inizio dell'evento vero e proprio è fissato per le 24:00, e tra i giochi presenti potrebbe esserci anche Bayonetta 3.