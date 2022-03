Kirby: esiste una timeline della serie? HAL Laboratory fa chiarezza

L'uscita di Kirby e La Terra Perduta segna il ritorno dell'iconica palletta rosa di Nintendo dopo alcuni anni di assenza (la precedente avventura principale, Kirby Star Allies, è datata 2018). Ed i fan del piccolo eroe si stanno già godendo la sua prima avventura interamente in 3D.

I primi dati di vendita parlano chiaro: Kirby e La Terra Perduta ha segnato il miglior lancio UK per la serie, ed ha quindi già posto le basi per imporsi come uno degli episodio di maggior successo di tutto il franchise iniziato su Game Boy nel lontano 1992 con Kirby's Dream Land. Da allora di giochi dedicati a Kirby ne sono usciti a decine, tra capitoli principali e spin-off. Con così tanti giochi all'attivo viene lecito chiedersi se esiste una vera e propria timeline degli eventi del franchise, un ordine preciso con cui si susseguono le varie avventure del nostro eroe.

A questo dilemma ha risposto Shinya Kumazaki, general director di HAL Laboratory, nel corso di un'intervista con il Washington Post. E no, non esiste una timeline della serie. "Non c'è un ordine cronologico preciso per le storie, in modo da evitare di essere limitati dagli scenari passati. Così possiamo concentrarci più facilmente sulle nuove sfide e dare priorità all'esperienza ludica offerta da ogni nuovo episodio", specifica Kumazaki.

Esiste comunque una sorta di continuità tra i vari capitoli, quantomeno per alcuni eventi chiave, sottolinea Kumazaki: "Non possiamo elaborare la storia più di tanto se ogni volta abbiamo Kirby che incontra per la prima volta Re Dedede all'inizio di ogni gioco, quindi ogni nuova iterazione del brand riprende alcuni elementi narrativi che vanno ad incastrarsi naturalmente e vengono facilmente compresi dai giocatori". L'autore inoltre conferma che, ogni volta che viene sviluppato un nuovo titolo della serie, si tiene presente anche il potenziale episodio successivo, in modo così da preparare eventualmente una nuova storia che tenga conto di specifici avvenimenti avvenuti in precedenza.

A tal proposito, è già stato confermato che il prossimo Kirby sarà ancora più libero e selvaggio rispetto a La Terra Perduta: l'intenzione è di continuare a sperimentare con il 3D senza comunque dimenticare le tradizionali due dimensioni.