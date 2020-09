Kirby Fighters 2 in arrivo: leak per la nuova esclusiva Nintendo Switch

Dopo diverse produzioni dedicate, tra cui Kirby: Star Allies, il roseo personaggio è pronto a fare ritorno su Nintendo Switch, come protagonista di un nuovo titolo.

A rivelarlo, per errore, è il portale Play Nintendo. Accedendo alla sezione dedicata ai genitori in cerca di titoli adatti ai propri figli e selezionando Nintendo Switch come sistema di gioco, il sito propone infatti un ancora non annunciato Kirby Fighters 2. Provando a collegarsi alla relativa scheda su Nintendo.com, quest'ultima risulta inaccessibile, ma l'anteprima offerta da Play Nintendo offre già diverse informazioni interessanti.

Come potete verificare in calce a questa news, oltre all'icona del gioco, il portale svela che Kirby Fighters 2 avrà un prezzo di listino pari a 19,99 dollari. Dalla descrizione del titolo offerta, si apprende che la produzione includerà un esteso cast di Kirby, composto dalle versioni più iconiche delle trasformazioni del personaggio. Per l'occasione, anche personaggi King Dedede compariranno come personaggi giocabili. La community potrà così cimentarsi, in esclusiva su Nintendo Switch, in uno scontro volto a decretare l'unico vincitore.



Tra le altre produzioni Nintendo Switch dedicate alla sferetta rosa, ricordiamo Super Kirby Clash. Al momento, la Casa di Kyoto non ha ufficializzato Kirby Fighters 2: sarà dunque necessario attendere per avere ulteriori informazioni sul titolo di HAL Laboratory.