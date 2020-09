Kirby Fighters 2 pubblicato a sorpresa su Nintendo eShop dopo il leak

Nella giornata di ieri un leak ha svelato in anticipo Kirby Fighters 2, adesso il gioco è disponibile a sorpresa e senza alcun preavviso sul Nintendo eShop USA (presto anche in Europa) al prezzo di 19,99 dollari.

Kirby Fighters 2 è un gioco d'azione con protagonisti i più celebri personaggi della serie, tra cui Bandana Waddle Dee, Meta Knight, King Dedede, Gooey, Magolor e ovviamente Kirby, quest'ultimo con a disposizione ben 17 delle sue iconiche abilità di copia. Il gioco presenta una modalità Storia in singolo e il supporto per il multiplayer in locale e online fino a quattro giocatori.

Il primo Kirby Fighters è nato come minigioco di Kirby Triple Deluxe ed è diventato poi un gioco completo intitolato Kirby Fighters Deluxe, pubblicato su Nintendo 3DS e capace di riscuotere un discreto successo. Questo episodio per Switch arriva come detto a sorpresa e senza annunci alle spalle, al momento il gioco è disponibile in Giappone e Stati Uniti ma non sull'eShop europeo, dove arriverà nel corso del pomeriggio con il consueto aggiornamento settimanale dello store.