Che ci fanno Kirby, Futurama e Venom in Armored Core 6? Ringraziate l'editor!

Intanto che i fan analizzano come gira Armored Core 6 su PC e console, in tanti si stanno già sbizzarrendo con il potente editor del titolo From Software dando vita a creazioni bizzarre con riferimenti a tanti altri celebri brand, videoludici e non.

C'è ad esempio chi ha personalizzato il proprio mech trasformandolo in Kirby, l'iconica palletta rosa di Nintendo che in qualche modo riesce a mantenere intatta la sua tenerezza anche in questa forma imponente. E c'è anche chi ha ricreato Bender di Futurama dando vita ad un crossover tanto esilarante quanto spettacolare.

E non finisce certo qui: Buzz Lightyear di Toy Story, ma anche McDonalds, Rick & Morty e persino Mr. Krabs di Spongebob fanno tutti la loro comparsa in Armored Core 6 Fires of Rubicon sotto forma di mech grazie alla fantasia e l'impegno dei fan, già totalmente immersi all'interno dell'ultima fatica targata From Software. Ma senza dubbio uno dei più spettacolari fin qui creati è il mech a forma di Venom, celebre villain di Spider-Man, e qualcuno si è spinto così oltre da raffigurare addirittura Pepsiman.

Del resto lo abbiamo messo in evidenza anche nella nostra recensione di Armored Core 6 Fires of Rubicon: il livello di personalizzazione offerto dal nuovo episodio della serie è decisamente di tutto rispetto come da tradizione nel brand, lasciando ai giocatori la libertà di sperimentare le idee più varie e pure assurde per dare vita al mech dei propri sogni. Poco ma sicuro: siamo davanti ad uno degli aspetti migliori dell'opera.