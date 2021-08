Kirby, nuovo gioco in arrivo su Nintendo Switch? Il teaser è in latino!

Dopo i molteplici annunci presentati al Nintendo Direct Indie World, potrebbero essere in arrivo ulteriori novità per la console ibrida del colosso di Kyoto.

In particolare, gli autori di Hal Laboratory sembrano essere pronti a portare sull'hardware una inedita avventura con protagonista Kirby. A suggerirlo, è la stessa software house giapponese, tramite un simpatico teaser condiviso sul sito ufficiale della serie Nintendo. Come potete verificare dallo screenshot disponibile direttamente in calce a questa news, il look del portale è stato infatti reso alquanto peculiare.

Sull'intera home page, troneggia un simpatico placeholder, legato ad una misteriosa "novità" in arrivo. Allo scopo, Hal Laboratory ha deciso di utilizzare la dicitura latina "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua", un'espressione che non ha un reale significato, sovente utilizzata proprio al fine di segnalare uno spazio che andrà successivamente riempito con altro testo. Il sito dedicato alla Pallina Rosa non manca peraltro di ricordare alla community come nel 2021 ricorra il ventesimo anniversario della serie Kirby.



Con l'ultima avventura dell'icona Nintendo risalente allo scorso autunno, con l'esordio di Kirby Fighters 2, non resta che attendere per scoprire i piani futuri dei professionisti videoludici di stanza in Hal Laboratory!