Kirby: Hal Lavoratory assume personale per un nuovo progetto!

Il team di sviluppo di HAL Laboratory è in cerca di nuovo personale che possa supportare la realizzazione della sua prossima produzione videoludica.

Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale della software house, che segnala la decisione di HAL Laboratory di ampliare il proprio staff. Nella pagina dedicata agli annunci di lavoro presente sul sito della software house si offrono ulteriori dettagli: il nuovo personale dovrà in particolare supportare il team nella realizzazione di un nuovo progetto dedicato a Kirby. Il tenero personaggio Nintendo ritorna dunque protagonista delle attività del team. Ad ora, tuttavia, non sono disponibili ulteriori informazioni sul nuovo titolo che vedrà Kirby protagonista: che cosa vi piacerebbe che fosse annunciato da HAL Laboratory?



Il roseo e sferico personaggio ha già realizzato il proprio debutto su Nintendo Switch con la pubblicazione, nel corso del marzo 2018, di un nuovo gioco dedicato. Sulle pagine di Everyeye, ve ne abbiamo parlato approfonditamente all'interno della nostra recensione di Kirby Star Allies, a firma di Mario Marino. Apparso sul mercato videoludico per la prima nell'ormai lontano 1992, nell'aprile di quest'anno il celebre personaggio Nintendo ha festeggiato il proprio ventisettesimo anniversario. L'importante traguardo è stato festeggiato con la pubblicazione di uno speciale artwork celebrativo dedicato a Kirby.