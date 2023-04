Kirby mangia davvero i suoi nemici? La risposta distrugge tutte le vostre certezze

Da oltre 30 anni siamo abituati a vedere Kirby divorarsi qualunque cosa gli capiti a tiro: che si tratti di cibo o un nemico a cui copiare l'Abilità, la palletta rosa di Nintendo sembra avere da sempre uno stomaco senza fondo. Ma è davvero così?

Ebbene, la risposta data da Shinya Kumazaki, attuale director della serie di Kirby nonché figura chiave di HAL Laboratory, ad una specifica domanda posta dal portale Polyong sembra stravolgere tutte le certezze che da decenni abbiamo sul celebre personaggio. Sembra proprio che, alla fine, Kirby non divori i suoi nemici e non lo abbia mai fatto, nonostante i fan abbiano sempre pensato il contrario per tantissimi anni.

"Cosa succede alle creature che Kirby ingoia e dove finiscono?", è la domanda che Polygon pone a Kumazaki, che risponde spiazzando tutti: "Considerato che il suo mondo di base è fantasy, non è che vengono mangiate e poi digerite all'interno di Kirby. Dato che potrebbe essere dissonante con i giochi pensati per essere accessibili a chiunque, avere questo tipo di conseguenza così estrema o violenta potrebbe non rendere i giochi di Kirby così accessibili", rivela il director.

Ma allora che fine fanno tutti i nemici che vengono "mangiati" dalla tenera creaturina rosa? "Al contrario abbiamo questa buffa ed umoristica alternativa dove i nemici semplicemente scompaiono. Quando un nemico o una creatura viene ingoiata da Kirby, scompare per poi riapparire altrove nel suo mondo", spiega Kumazaki. Una risposta in un certo senso coerente con l'universo fanciullesco di Kirby, pensato per un pubblico di giovanissimi giocatori, ma che in ogni caso lascia stupiti i fan di lunga data del brand, da sempre sicuri che l'eroe Nintendo semplicemente divorasse qualunque cosa.

Intanto la nostra recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch vi illustra le qualità dell'ultimo gioco incentrato sull'iconico personaggio, in attesa di scoprire cosa gli riserva il futuro. A tal proposito, il prossimo Kirby potrebbe essere ancora in 3D e con mondi di gioco ancora più ampi e liberi rispetto a quanto visto in Kirby e La Terra Perduta.