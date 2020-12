Kirby si prepara al 2021: nuovi progetti per HAL Laboratory

La celebre sferetta rosa di casa HAL Laboratory è certamente tra i personaggi Nintendo ad aver trovato più spazio nel corso degli ultimi anni, con molteplici produzioni dedicate.

L'autunno 2020, ad esempio, ha visto approdare su Nintendo Switch Kirby Fighters 2, mentre nella primavera 2019 il personaggio ha trovato spazio anche su Nintendo 3DS, con Kirby e la Nuova Stoffa dell'Eroe, riedizione in versione definitiva del titolo già esordito su console domestiche. Nel frattempo, HAL Laboratory non ha esitato nello sperimentare, proponendo persino una declinazione battle royale delle avventure di Kirby, con Kirby: Battle Royale, mentre l'autunno 2019 ha accolto anche Super Kirby Clash. Ebbene, sembra che l'ondata di nuovi contenuti non sia destinata ad arrestarsi con il prossimo anno.



Intervistati dalla redazione del portale nipponico 4gamer, gli sviluppatori di HAL Laboratory hanno infatti confermato di essere al lavoro su più progetti destinati a vedere la luce nel corso del 2021. "Stiamo lavorando duramente sui nostri obiettivi per il 2021. - ha dichiarato Yumi Todo, Director della software house - Puntiamo sul rendere i giochi di Kirby disponibili per quante più persone possibili. Abbiamo programmi non solo per videogiochi, ma anche per merchandise, libri e una varietà di eventi come l'apertura dei Kirby Café".