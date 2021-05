Kirby pronto a tornare su Nintendo Switch? Il team lavora ad una 'nuova fase'

Ormai quasi trentenne, Kirby festeggia nella primavera 2021 il suo 29° compleanno. Una ricorrenza che rende il personaggio una delle icone Nintendo più longeve, protagonista di una notevole rassegna di produzioni videoludiche.

Tra le più recenti figura Kirby: Star Allies, produzione che ha segnato il debutto di Kyrby su Nintendo Switch. Approdato sulla console ibrida ormai circa 3 anni fa, l'esclusiva del colosso di Kyoto è protagonista di un nuovo art book pubblicato solo di recente in quel del Giappone. All'interno del volume, oltre a retroscena sul processo di sviluppo, è presente anche una nuova e interessante intervista a Shinya Kumazaki, Game Director di Kirby: Star Allies.

Nel ripercorrere le difficoltà produttive superate dal team per l'esordio su Nintendo Switch, l'autore si è dichiarato entusiasta di poter tornare a lavorare ancora una volta sul futuro di Kirby. "Ora, finalmente, possiamo spostarci sulla prossima fase! - ha annunciato Kumazaki - Sto ancora provando cose molto diverse a lavoro ogni giorno, discutendo con i colleghi in merito a quale direzione dovrà prendere la serie in futuro. Insieme a loro, sto pianificando la prossima fase del nostro futuro. Il team rappresenta al momento il vertice di molti aspetti della serie di Kirby, e ci auguriamo che non vediate l'ora di scoprire che cosa c'è in serbo".



Che la sferetta rosa possa fare la sua comparsa sul palco virtuale dell'E3 2021?