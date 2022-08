Kirby's Dream Buffet, l'abbuffata ha inizio: prima data di uscita su Nintendo Switch

A solo un mese di distanza dal primo annuncio di Kirby's Dream Buffet, dalla dirigenza del colosso di Kyoto arrivano aggiornamenti sulla pubblicazione della nuova avventura dedicata alla simpatica sferetta rosa.

Per celebrare il trentennale della carriera videoludica del goloso eroe, il team di HAL Laboratory ha organizzato un grande festival musicale, attualmente in corso di svolgimento in quel del Giappone. Durante i festeggiamenti, il Game Director Shinya Kumazaki ha colto l'occasione per confermare che Kirby's Dream Buffet esordirà prestissimo sul mercato nipponico. La data di lancio del titolo è infatti stata fissata al prossimo martedì 16 agosto 2022, con distribuzione tramite Nintendo eShop, al prezzo di listino di 1.500 Yen (equivalenti a circa 11 euro al tasso di cambio attuale).



Al momento, non sono stati offerti dettagli in merito alla pubblicazione occidentale di Kirby's Dream Buffet, che resta dunque attesa genericamente l'estate di quest'anno. È tuttavia probabile che l'avventura multiplayer non tarderà ad arrivare anche nel Vecchio Continente, con debutto in digitale sul Nintendo eShop europeo.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che l'ultima avventura della sferetta rosa ha condotto a 4 milioni di copie vendute per Kirby e la Terra Perduta, con un record assoluto per l'intera saga di HAL Laboratory.