Kirby's Dream Buffet annunciato: il gioco multiplayer esce su Switch in estate

Nintendo ha annunciato a sorpresa un nuovo capitolo della serie di Kirby, in arrivo su Nintendo Switch nel corso di quest'estate. Si tratta di Kirby's Dream Buffet, un gioco multiplayer fino a quattro giocatori in cui l'obiettivo sarà mangiare fragole a più non posso.

Come possiamo evincere dal trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura, il gameplay sarà rapido e dinamico e vedrà fino a quattro affamati Kirby contendersi le fragole sparse per i livelli. Alla fine, vincerà chi avrà mangiato di più e registrerà il peso maggiore sulla bilancia.

"Rotola in dolcissimi livelli mentre affronti un altro giocatore in locale o un'intera banda di famelici e colorati Kirby online. Divora le fragole per ingrandirti e diventare sempre più veloce quando rotoli in discesa. Il Kirby più in palla (e più pesante) avrà maggiori possibilità di aggiudicarsi la vittoria! Vuoi ribaltare le sorti della gara? Usa i cubi snack per sbloccare deliziose abilità cibo di copia", recita la descrizione del gioco sulle pagine di Nintendo.

Come apprendiamo al temine di questo primo trailer, Kirby's Dream Buffet sarà pubblicato esclusivamente in formato digitale sull'eShop di Nintendo Switch nel corso di quest'estate. Non dovrebbe quindi mancare molto al debutto ufficiale del gioco. A proposito di estate, Nintendo ha consigliato agli utenti di stare attenti a non far surriscaldare Switch durante le giornate più torride.