Kirby's Return to Dream Land Deluxe: la guida a tutte le Abilità Copia

Kirby's Return to Dream Land Deluxe permette ai fan della palletta rosa di rivivere su Nintendo Switch l'omonimo gioco pubblicato su Wii nel 2011 (e noto in Europa come Kirby's Adventure Wii), pieno anche stavolta di livelli da affrontare e di Abilità Copia da sperimentare.

Scoprire le numerose Abilità presenti è da sempre una delle caratteristiche più apprezzate dagli appassionati della serie targata HAL Laboratory, ed anche il nuovo gioco disponibile a partire dal 24 febbraio 2023 non fa eccezione. Di seguito, ecco l'elenco completo delle 26 Abilità Copia presenti in Kirby's Returns to Dream Land Deluxe, tre in più rispetto a quanto visto nel titolo originale:

Nuove Abilità

Mecha

Sabbia

Festival (ripresa da Kirby Star Allies)

Abilità riprese dal gioco originale

Acqua

Bomba

Elettro

Foglia

Frusta

Fuoco

Ghiaccio

Granata

Lama

Lancia

Lottatore

Martello

Ninja

Parasole

Pietra

Raggio

Sonno

Spada

Spino

Super K

Tornado

Urla

Volo

In aggiunta, ritornano anche le 5 Super Abilità di Copia viste in Kirby's Adventure Wii. In questo caso, tuttavia, non vengono aggiunte nuove Super Abilità pensate appositamente per questa riedizione. Di seguito l'elenco completo:

Super Abilità di Copia

Dragon di Fuoco

Martellone

Mega Spada

Palla di Neve

Sfera Magica

Kirby's Return to Dream Land Deluxe si presenta quindi come uno degli episodi più ricchi del brand in termini di Abilità disponibili, che garantiscono in questo modo grande varietà in più al collaudato gameplay della serie. Per maggior approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Ricordiamo infine che Kirby's Return to Dream Land Deluxe include anche una nuova storia aggiuntiva rispetto alla controparte del 2011, offrendo così sorprese anche ai veterani della serie.