Kirby's Return to Dream Land Deluxe annunciato con data: il classico Wii rivive su Switch

I festeggiamenti per i 30 anni di Kirby continuano. Verso le ultime fasi del Nintendo Direct del 13 settembre, la Grande N ha riservato un'ulteriore sorpresa per tutti i fan della celebre palletta rosa annunciando il ritorno di una delle sue più apprezzate avventure pubblicata originariamente su Nintendo Wii.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è la riedizione del gioco, un Platform a scorrimento bidimensionale, pubblicato originariamente alla fine del 2011, pronto per rivivere su Nintendo Switch a partire dal prossimo 24 febbraio 2023. Proprio come nella versione Wii, ancora una volta l'avventura permetterà di giocare in cooperativa fino a 4 giocatori, che oltre a Kirby potranno prendere il controllo di Waddle Dee, Meta Knight e Re Dedede, affrontano in gruppo i tanti nemici e rompicapi che caratterizzeranno ciascun livello dell'opera targata HAL Laboratory.

Oltre ad una veste grafica adattata all'alta definizione, l'edizione Deluxe offrirà un'abilità copia del tutto inedita (Mecha), nuovi minigiochi pensati per quest'occasione e la possibilità, volendo, di affrontare l'avventura con ogni giocatore che interpreta il proprio Kirby. Per il resto i contenuti dovrebbero rimanere i medesimi del titolo visto su Wii.

