Kirby's Return to Dream Land Deluxe: come scegliere il miglior personaggio per la co-op

A meno che non abbiate deciso di giocare da soli la modalità principale di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, vi sarete resi conto che tutti i giocatori che possono unirsi nella cooperativa locale hanno l’opportunità di selezionare il loro personaggio. Se siete indecisi su quale dei quattro faccia più al caso vostro, ecco un piccolo aiuto.

Prima di esporvi quelle che sono le principali differenze tra i personaggi giocabili disponibili in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, è fondamentale sapere che la scelta dell’eroe nell’esclusiva Switch non ha particolari conseguenze per quello che riguarda il gameplay. Pur con le loro differenze, ciascuno dei personaggi selezionabili è dotato di un set di mosse che non gli preclude nulla: giusto per fare un esempio, possono tutti volare oppure eseguire un attacco verso l’alto o verso il basso, entrambi essenziali per distruggere alcuni elementi dello scenario ed accedere alle aree segrete. Basta inoltre tenere premuto un tasto per far scomparire dallo schermo l'eroe in uso e cambiarlo attraverso il selettore del personaggio. Fatta questa importante premessa, procediamo con l’analisi dei protagonisti di Kirby's Return to Dream Land Deluxe.

King Dedede

Il nostro possente pinguino dagli abiti reali ed armato di martellone di legno è il classico personaggio che fa della forza bruto il suo tratto principale. Chi veste i panni di King Dedede può agitare il martello per mandare al tappeto chiunque ostacoli il suo cammino: a tal proposito, fra gli attacchi a corto raggio dell’eroe blu troviamo sia la martellata, che è anche l’attacco di base, che la devastante Tripla martellata, ovvero il suo colpo caricato. Chi vuole invece colpire verso l’alto può farlo con l’Iper martellata Dedede, che è un attacco eseguibile solo da terra e grazie al quale il nostro buffo personaggio colpisce in aria con un poderoso attacco. Discorso simile vale per la Trivella, visto che Dedede può colpire verso il basso dopo un salto, così da atterrare mentre scaglia il martello al suolo con tutta la sua forza. In alternativa, si può usare il Super salto Dedede, grazie al quale l’eroe balza in aria e poi si schianta con violenza a terra, infliggendo danni a nemici e strutture vulnerabili. Chiunque utilizza il re non dovrebbe ignorare due dei sue attacchi più forti, poiché gli consentono di spostarsi senza temere alcun ostacolo: parliamo dei due attacchi in corsa, ovvero Martello rotante Dedede e Lancio martello Dedede. In entrambi i casi, il pinguino scatta in avanti facendo roteare il martello e colpendo qualsiasi nemico o blocco sia lungo la strada. L’unica differenza consiste nel finale, visto che la seconda tecnica termina con il lancio del martello, utilissima per ovviare alla mancanza di mosse a distanza.

Meta Knight

Il rotondo cavaliere viola con la maschera di ferro e le lunghe ali da pipistrello è invece un personaggio dotato di caratteristiche diametralmente opposte a quelle di King Dedede: si tratta infatti di un guerriero agile e veloce che brandisce una spada di colore giallo. Il pezzo forte del set di abilità del Meta Knight è proprio l’attacco base, poiché il primo fendente della combo non si limita a colpire chi gli sta di fronte, ma lancia anche un proiettile energetico che può raggiungere anche nemici o blocchi dall’altra parte dello schermo. Dopo aver premuto il tasto d’attacco la prima volta, è possibile continuare a colpire per proseguire la combinazione di colpi che termina con un’agguerrita raffica di attacchi che non lascia alcuno scampo a chi è nel suo raggio d’azione. Un’altra tecnica molto valida è quella del Meta affondo, la quale non è altro che l’attacco in corsa che permette di scattare in avanti mentre si tiene la spada tesa, così da colpire in linea retta senza timore di subire danni da chi si trova lungo il percorso. Non è affatto male nemmeno il colpo caricato, che può persino essere direzionato lateralmente o verso l’alto per dare vita a mosse come Meta lama rotante o Mach tornado: a prescindere dalla direzione, il nostro guerriero inizierà a creare una sorta di tornado roteando la spada intorno a lui. La vera specialità del Meta Knight è però la Contromossa galattica, una mossa che solo i giocatori più abili possono eseguire: si tratta a tutti gli effetti di un parry dal timing esteso, grazie al quale il personaggio entra in posizione di difesa e contrattacca nel caso in cui un nemico dovesse colpirlo durante l’animazione.

Waddle Dee aiutante

Il tenero Waddle Dee aiutante, con la sua bandana blu, è probabilmente il personaggio che meglio si adatta ai giocatori che preferiscono stare quanto più distante possibile dal nemico. L’infallibile lancia di questo eroe gli consente di colpire con veloci raffiche di fendenti dall’ampio raggio d’azione e con la possibilità di colpire anche verso l’alto o verso il basso: grazie all’efficacissima mossa che prende il nome di Luna calante, Waddle Dee può saltare e poi colpire all’ingiù vorticando con l’arma. Un’altra tecnica parecchio utile è l’Affondo in carica, con cui il piccolo eroe arancione tende la lancia e si scaglia a tutta velocità in avanti, distruggendo qualsiasi cosa incontri. Il vero segreto di Waddle Dee è però il suo set di attacchi a distanza: caricando l’attacco durante la corsa, il personaggio può lanciare ben tre armi in avanti, rendendo quasi impossibile non colpire eventuali bersagli di fronte a lui. Se invece volete distruggere un oggetto specifico, potete saltare durante la corsa e premere ripetutamente il tasto d’attacco a mezz’aria: in questo modo scatenerete la Raffica di lance Waddle, lanciando armi quasi come una mitraglietta. Ultima, ma non per importanza, è la tecnica del Lanciacottero, con cui il piccolo aiutante agita la lancia per volare brevemente e colpire tutti i bersagli sopra di lui.

Kirby varie colorazioni

La quarta ed ultima scelta presente nel selettore del personaggio della modalità cooperativa di Kirby's Return to Dream Land Deluxe è proprio il protagonista che, per ovvi motivi, propone colorazioni alternative per consentire a chi è di fronte allo schermo di comprendere immediatamente quale sia il Kirby che sta controllando. In questo caso, il personaggio utilizzato è identico in tutto e per tutto a quello usato dal Giocatore 1 e anch’esso può assumere varie forme risucchiando i nemici oppure utilizzando gli oggetti.

