Kirby's Return to Dream Land Deluxe conquista il Giappone, PS5 rimane in vetta

Quello di Kirby's Return to Dream Land Deluxe è un debutto trionfante in Giappone: nella sua settimana di lancio, la riedizione del titolo originariamente pubblicato nel 2011 su Wii ha fatto registrare oltre 189.000 copie vendute, stando ai dati diffusi da Famitsu.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe, di cui potete provare una demo scaricabile gratuitamente dall'eShop, segna l'ennesimo successo di Nintendo sul mercato occidentale. Il platform game crea un gap considerevole fra sé e Octopath Traveler 2, il nuovo RPG in pixel art di Square-Enix che registra quasi 54.000 unità vendute in edizione Switch e oltre 14.000 su PlayStation 5. Chiude sul gradino più basso del podio Like a Dragon: Ishin! che vende rispettivamente 35.000 e 31.000 copie circa su PS4 e PS5. Di seguito la top 10 dei titoli più venduti in Giappone nella settimana che va dal 20 al 26 febbraio.

[NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe – 189,031 / NEW [NSW] Octopath Traveler II – 53,995 / NEW [PS4] Like a Dragon: Ishin! – 35,897 /NEW [PS5] Like a Dragon: Ishin! – 31,439 / NEW [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 23,703 / 4,883,806 [PS5] Hogwarts Legacy – 21,932 / 126,086 [NSW] Splatoon 3 – 14,858 / 3,904,000 [PS5] Octopath Traveler II – 14,422 / NEW [NSW] ARK: Survival Evolved – 13,200 / NEW [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 1,0159 / 5,173,365

Passando ai risultati hardware, PlayStation 5 dimostra di aver definitivamente risolto i problemi di produzione e distribuzione e mantiene la vetta della classifica con oltre 90.000 unità piazzate considerando entrambi i modelli della console Sony.

PS5 – 77,281

PS5 Digital Edition – 14,448

Switch OLED – 40,992

Switch – 11,226

Switch Lite – 9,166

PS4 – 1,646

Xbox Series X – 595

Xbox Series S – 132

New 2DS LL – 72

A seguire PS5 troviamo come ormai di consueto Nintendo Switch, mentre Xbox Series X ed S si rendono protagonisti di una settimana piuttosto infelice dal punto di viste delle vendite, forse per problemi produttivi che ancora stanno frenando in modo considerevole l'andamento delle console Microsoft in Giappone.