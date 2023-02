Kirby's Return to Dream Land Deluxe: demo e nuova storia confermati da Nintendo

La palletta rosa si prepara a fare un nuovo ritorno su Nintendo Switch. Kirby's Return to Dream Land Deluxe è la riedizione del gioco omonimo pubblicato originariamente su Nintendo Wii nel 2011, pronto ad esordire sulla console ibrida Nintendo con nuovi contenuti.

In occasione del Nintendo Direct di febbraio 2023 c'è spazio spazio anche per la nuova versione dell'apprezzato Platform 2D. Il nuovo trailer porta in dote due dettagli importanti: non solo è ora disponibile per il download una demo del gioco, ma anche che Kirby's Return to Dream Land Deluxe avrà una storia aggiuntiva pensato appositamente per la riedizione Switch. Vengono dunque confermati i rumor su un epilogo inedito in Kirby's Return to Dream Land Deluxe che si erano diffusi nelle scorse settimane.

La nuova storia sarà incentrata sul personaggio di Magolor, che dopo aver perso tutti i suoi poteri dovrà trovare un modo per recuperarli e tornare così nel suo mondo. Questa mini-avventura, precisa Nintendo, si potrà sbloccare completando il gioco principale, sarà composta da 20 livelli e proprio come il gioco base può essere affrontata in solitaria oppure in cooperativa fino a 4 giocatori. In questo modo anche chi già conosce il titolo originale troverà nuove sorprese con cui intrattenersi, per un'esperienza di gioco ancora più ricca rispetto al passato.

Non perdetevi inoltre le attrazioni di Merry Magoland in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, mostrate attraverso un apposito video.