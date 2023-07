Kirby's Return to Dream Land Deluxe: il director parla dei cambiamenti apportati al gioco

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è un platform adatto a tutti. La riproposizione dell'omonimo capitolo uscito su Wii ha destato molto interessa da parte della community dei fan della simpatica palletta rosa di Nintendo, complice la presenza di alcuni cambiamenti in termini estetici - e no - che hanno sancito un lancio di successo per il titolo.

A distanza di una settimana dalla sua uscita, infatti, Kirby's Return to Dream Land Deluxe ha conquistato il Giappone, andando a creare un gap considerevole anche con produzioni del calibro di Octopath Traveler 2 e non solo. Ma, come detto prima, l'ottima riuscita del titolo è stata sancita anche dai cambiamenti apportati alla riproposizione di Kirby's Return to Dream Land nella sua edizione Deluxe.

Tali variazioni sono state spiegate nel dettaglio dal direttore generale Shinya Kumazaki, dal director Yutaka Watanabe e dal coordinatore Kenta Nakanishi. Il team si è espresso su questo aspetto, soffermandosi sulle sagome dei personaggi e alle modifiche ad esse apportate. Nel corso di un'intervista è stato spiegato che gli sviluppatori sono stati tentati dal voler "aggiungere qualcosa che non c'era in passato. [...] Se paragoniamo Star Alies ai giochi per 3DS, abbiamo puntato a una grafica di alto livello, bella e ricca. Per questo motivo siamo giunti a questo stile, pur volendo sfruttare al massimo l'idea di quattro persone che giocano su un unico schermo [...]. Abbiamo quindi considerato il tema 'anche se si gioca in quattro, non si perde di vista il proprio personaggio'".

I rappresentati del team dietro la creazione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe hanno aggiunto anche: "Abbiamo sicuramente rivisto l'idea di aggiungere un contorno per garantire che l'aspetto finale fosse naturale e comunque bello. Il contorno non è semplicemente una spessa linea nera tracciata sui modelli, ma anche una leggera gradazione all'interno, per aiutarli a fondersi in modo ottimale".