Kirby's Return to Dream Land Deluxe: guida e trucchi per muovere i primi passi

A chiudere il mese di febbraio troviamo anche un’importante uscita per Nintendo Switch, ovvero Kirby's Return to Dream Land Deluxe. L’azienda nipponica ha infatti pubblicato una riedizione del vecchio titolo con protagonista il buffo personaggio rosa, arricchendola con tante novità legate sia alla modalità storia che a quella multigiocatore.

Se state per iniziare a giocare questa nuova colorata avventura, magari in compagnia di un bambino, ecco alcuni consigli che potrebbero contribuire a godervi meglio il titolo. Sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe con tutti i dettagli sull'esclusiva per la console ibrida.

Chiedete l’aiuto di Magolor

Se a giocare è un utente alle prime armi con un platform, magari per via della giovane età, potrebbe essere un’ottima idea abilitare la modalità semplificata di Kirby's Return to Dream Land Deluxe che prevede l’intervento di Magolor Aiutante. Attivando l’apposita opzione al primo avvio della modalità principale o tramite i menu di gioco, potrete fare in modo che il buffo personaggio compaia nei momenti di bisogno. Più nello specifico, quando l’aiuto è abilitato il nostro Magolor vi fornirà un oggetto curativo quando l’energia del protagonista si esaurirà e lo recupererà con una rapida mossa ogni volta che cadrà da una piattaforma.

Giocate in coop

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è divertente se giocato da soli, ma lo è ancora di più per chi decide di affrontare la modalità principale in compagnia di altri utenti. Che vogliate sfruttare tale funzionalità per supportare un giocatore inesperto o per semplice diletto, vi basterà associare altri Joy-Con o Controller Pro a Nintendo Switch e premere Y per far apparire nella parte bassa dello schermo il selettore del personaggio: in questo modo potrete utilizzare le frecce laterali per selezionare uno fra Kirby in colorazioni alternative, Meta Knight, King Dedede o Waddle Dee aiutante. A prescindere dai personaggi utilizzati, potrete compiere una serie di mosse speciali di gruppo che prevedono la collaborazione fra tutti i giocatori a schermo e che sono parecchio divertenti da vedere. Sappiate inoltre che la coop si può attivare e disattivare in un batter d’occhio, visto che tenendo premuto il tasto Y i giocatori extra spariranno e potranno rientrare in un secondo momento.

Risucchiate i nemici speciali

In Kirby's Return to Dream Land Deluxe il paffuto protagonista rosa può assumere numerose forme grazie alla sua abilità di copia. Tenendo premuto il tasto B, Kirby può inglobare qualsiasi elemento dello scenario o nemico per poi sputarlo come un proiettile. Con alcuni nemici, però, tale azione attiverà una trasformazione e il protagonista acquisirà temporaneamente le abilità della creatura risucchiata. Sappiate che ogni singola forma di Kirby dispone di abilità uniche che possono essere visualizzate nel menu di pausa e che permettono di distruggere casse ed altri oggetti in numerosi modi. Date sempre una controllata all’elenco delle mosse speciali, poiché alcune di esse permettono di eseguire tecniche uniche che semplificano l’accesso ai segreti. Nel caso in cui non voleste più utilizzare il potere in uso, vi basterà tenere premuto il tasto X: Kirby sputerà la stella colorata della trasformazione, la quale potrà essere assorbita nuovamente per riacquisire quella forma.

Cercate tutti i segreti

Sebbene non vi siano segreti difficili da raggiungere, i livelli di Kirby's Return to Dream Land Deluxe propongono spesso e volentieri aree nascoste che richiedono qualche passaggio extra per potervi accedere. A questo proposito, è bene tenere sempre d’occhio ogni angolo dello scenario al fine di individuare elementi che possono essere distrutti, i quali solitamente nascondono l’accesso ad un’area segreta, ad un percorso alternativo (magari più semplice e con meno trappole), oppure a qualche Stella extra da raccogliere. Accumulare questi oggetti potrebbe sembrare inutile, ma con 100 Stelle è possibile ottenere una vita extra, la quale garantisce un’opportunità in più in caso di game over. Oltre a cercare le Stelle, dovreste anche badare all’eventuale presenza di Sfere di Energia, i preziosi ingranaggi che spesso si nascondono anche dietro le serrature dorate, sbloccabili solo ed esclusivamente raccogliendo una chiave e trasportandola fino alla toppa.

Sfruttate i Souvenir

In Kirby's Return to Dream Land Deluxe è possibile fare uso di alcuni consumabili che facilitano parecchio il completamento dei livelli e, talvolta, permettono di accedere alle aree nascoste laddove servisse un’abilità speciale che non avete a portata di mano. Questi oggetti, chiamati Souvenir, possono essere equipaggiati dal menu di pausa o tenendo premuto il tasto X durante una missione: una volta equipaggiato, il Souvenir si utilizza tenendo premuto sempre lo stesso tasto.

Ecco alcuni dei Souvenir di Kirby's Return to Dream Land Deluxe:

Rivitalizzante: un oggetto che ripristina parzialmente l’energia del personaggio

un oggetto che ripristina parzialmente l’energia del personaggio Sfera Abilità Casuale: un pacchetto regalo contenente una sfera per la trasformazione che cambia continuamente forma. Saltandoci sopra, Kirby otterrà l'abilità copia relativa al colore attivo al momento del contatto con l’oggeto

un pacchetto regalo contenente una sfera per la trasformazione che cambia continuamente forma. Saltandoci sopra, Kirby otterrà l'abilità copia relativa al colore attivo al momento del contatto con l’oggeto Cannone: per un periodo di tempo limitato, Kirby potrà trasportare un grosso cannone che spara automaticamente e distrugge tutti gli elementi dello scenario, favorendo l’accesso ai segreti e mandando al tappeto tutti i nemici. Il cannone può essere temporaneamente poggiato a terra e poi recuperato

Visitate Parco Magolandia

Alla fine del Livello 2 del Mondo 1, ovvero Bosco Biscotto, sbloccherete una delle funzionalità più divertenti di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, ovvero il Parco Magolandia. Si tratta di un vero e proprio parco divertimenti all’interno del quale i giocatori possono partecipare ad una serie di ben dieci mini-giochi contro i bot controllati dall’intelligenza artificiale oppure contro altri giocatori, sia in locale che in multiplayer online. Oltre a rappresentare un modo per trascorrere del tempo con parenti ed amici, le attività del Parco Magolandia sono anche utili per chi sta giocando la modalità principale dell’esclusiva Nintendo Switch. Grazie alla Corsa ai timbri, potrete infatti completare i mini-giochi e accumulare premi speciali. Più sarete bravi nelle attività secondarie, più rapidamente potrete accumulare Souvenir e Maschere, senza contare che il completamento degli obiettivi farà apparire statue ed altri elementi extra in giro per il parco.

Usate gli Amiibo

Proprio come la maggior parte delle esclusive Nintendo Switch, anche Kirby's Return to Dream Land Deluxe gode del pieno supporto agli Amiibo. In questo caso, sono supportati tutti gli oggetti da collezione della Grande N e la loro funzione all’interno del gioco è quasi identica. Poggiare alcune statuette sul sensore NFC del Joy-Con vi fornirà qualche Souvenir extra, invece altri Amiibo vi forniranno un po’ di Stelle. Insomma, se avete qualche personaggio in collezione fareste bene ad usarlo.

Indossate le Maschere

Che stiate giocando Kirby's Return to Dream Land Deluxe da soli o in compagnia di altri utenti, vi suggeriamo di approfittare della presenza degli elementi estetici per la personalizzazione dei vari protagonisti. Una volta sbloccato l’accesso al Parco Magolandia, potrete sbloccare numerose Maschere, alcune delle quali sono particolarmente divertenti e alterano in maniera significativa l’aspetto dei colorati eroi. Una volta sbloccate le Maschere partecipando ai mini-giochi del parco, potrete equipaggiarle interagendo con il Waddle Dee del negozio di Souvenir, il mercante situato nell’hub dei vari mondi di gioco e nell’area iniziale del Parco Magolandia, sulla sinistra. Sappiate inoltre che la Maschera equipaggiata si può abilitare e disabilitare con la semplice pressione dello stick analogico destro, così che possiate decidere di volta in volta se vederla sul volto del personaggio in uso.