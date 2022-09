Kirby's Return to Dream Land Deluxe è già in preordine su Amazon

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch è una nuova edizione di Kirby’s Adventure, uscito nel lontanto 2011 per Nintendo Wii. Fino a quattro giocatori potranno ora unirsi a Kirby e ai suoi amici mentre attraversano Dream Land per aiutare Magolor a riparare la sua navicella spaziale.

Il gioco è preordinabile a questo link al prezzo di 59,99 euro con data di uscita per Nintendo Switch pervista il 24 febbraio 2023. Ovviamente prenotando il gioco, se il prezzo dovesse scendere prima della data di uscita, Amazon ci addebiterà in fase di spedizione in prezzo più basso che il titolo abbia mai avuto in questo periodo di tempo.

Oltre a Spada, Frusta, e altre abilità familiari, fa il suo debutto la nuova abilità Mecha che ci permette di trasformarci in un robot e librarci in aria, attaccando dalla distanza con il nostro cannone o affrontando i nemici da vicino a suon di pugni. I nemici che luccicano potranno regalarci delle Super abilità, che otterremo una volta risucchiati, delle versioni potentissime delle normali abilità che possono fare la differenza.

In questa versione sarà possibile condividere i controller Joy-Con per giocare sulla stessa console insieme ad un massimo di tre amici. Vestiremo i panni di personaggi del calibro di Kirby, Meta Knight, King Dedede e Waddle Dee aiutante o sarà possibile impersonare tutti un Kirby diverso e da utilizzare con abilità differenti.

Nel titolo saranno presenti anche molti minigiochi per un massimo di quattro giocatori, oltre ai classici come Dojo ninja e Kirby Samurai, potremo tuffarci nel nuovissimo Caccia al tomo di Magolor.