Kirby's Return to Dream Land Deluxe in super offerta su Amazon a quattro giorni dal lancio

Ottima offerta su Amazon per recuperare l'ultima esclusiva uscita per Nintendo Switch solamente quattro giorni fa: Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è in offerta ad un prezzo incredibile considerando che il gioco è appena uscito, solamente 46 euro con lo sconto di 14 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro.

Si tratta del prezzo più basso di sempre, in preordine era sceso fino a 49,99 euro, per poi risalire al prezzo di listino, si tratta di una super occasione per recuperarlo a pochissimi giorni dalla sua uscita. Trattandosi di esclusiva Nintendo, sarà quasi impossibile acquistarlo più avanti nel tempo ad un prezzo più basso di quello di oggi, i giochi Nintendo infatti sono famosi anche per non scendere mai troppo di prezzo.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch è ri-edizione di Kirby’s Adventure uscito nel lontano 2011 per Nintendo Wii. Fino a quattro giocatori potranno ora unirsi a Kirby e ai suoi amici mentre attraversano Dream Land per aiutare Magolor a riparare la sua navicella spaziale.

Tra le particolarità del gioco, c'è il debutto dell'abilità Mecha che ci permette di trasformarci in robot e attaccare librandoci in aria, respingere i nemici più vicini a suon di pugni e quelli più distanti con un cannone.