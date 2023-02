Kirby's Return to Dream Land Deluxe su Switch: le attrazioni di Merry Magoland in video

Non paghi delle nuove immagini di Kirby's Return to Dream Land Deluxe pubblicate sul sito ufficiale di Nintendo, i ragazzi di HAL Laboratory rialzano il sipario sul frizzante platform in esclusiva Switch per darci il benvenuto a Merry Magoland, una delle tante ambientazioni da esplorare reindossando i panni di Kirby.

La nuova destinazione 'fuori dal mondo' di Merry Magoland sarà piena di attrazioni e minigiochi, con attività da svolgersi fino a un massimo di quattro giocatori. Il parco giochi virtuale di Merry Magoland, nelle intenzioni di HAL Laboratory, aiuterà gli emuli di Kirby a spezzare il ritmo della campagna principale coinvolgendo i propri amici in una serie di sfide speciali, gare competitive e frenetiche battaglie.

Il lancio di Kirby's Return to Dream Land Deluxe è atteso per il 24 febbraio in esclusiva su Nintendo Switch. La nuova edizione della simpatica esperienza platform apparsa originariamente su Wii nel 2011 vanterà un'abilità copia Mecha inedita, un comparto grafico svecchiato, la cooperativa con lobby da quattro giocatori e la partecipazione di Waddle Dee, Re Dedede e Meta Knight alla frizzante odissea da vivere nei panni di Kirby. Date un'occhiata al nuovo video di Merry Magoland e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa ambientazione piena di sfide multiplayer e minigiochi spassosi.