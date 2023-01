Kirby's Return to Dream Land Deluxe su Switch: nuove immagini dal sito ufficiale

Il lancio su Switch di Kirby's Return to Dream Land Deluxe si fa sempre più prossimo, come ci ricorda Nintendo con l'apertura del sito ufficiale in lingua giapponese e la pubblicazione di diverse immagini ingame.

Come possiamo intuire osservando i nuovi scatti condivisi dalla casa di Kyoto, la riedizione del platform nintendiano lanciato originariamente su Wii nel 2011 vanterà una veste grafica migliorata e tutti i contenuti del titolo primigenio, ma non solo.

L'edizione Deluxe di Kirby's Return to Dream Land proporrà infatti un'abilità copia Mecha originale, nuovi minigiochi e ulteriori sorprese non meglio specificate dalla Grande N. In compenso, sappiamo già che il titolo pernetterà di giocare in cooperativa fino a un massimo di quattro giocatori, tanto in locale quanto in rete, con la partecipazione dello stesso Kirby e dei suoi amici Waddle Dee, Re Dedede e Meta Knight.

Il lancio di Kirby's Return to Dream Land Deluxe è previsto per il 24 febbraio in esclusiva su Nintendo Switch, come specificato dalla stessa azienda di Kyoto con l'elenco dei giochi in uscita nel 2023 su Switch da cui spicca, inutile sottolinearlo, il nome di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissimo sequel dell'avventura a mondo aperto Zelda Breath of the Wild.