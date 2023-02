Kirby's Return to Dream Land Deluxe: trucchi e abilità per vincere in tutti i minigiochi

Una volta sbloccato il Parco Magolandia in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, potrete prendere parte ad uno dei tanti mini-giochi, i quali possono svolgersi in single player contro i bot oppure in multiplayer locale/online. Scopriamo come vincere in ognuna di queste attività.

Dojo Ninja

Prima di continuare, vi ricordiamo che è online la recensione di Kirby's Return to Dream Land Deluxe , ora disponibile sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Partiamo con il Dojo Ninja, uno dei mini-giochi di Kirby's Return to Dream Land Deluxe che propone una sorta di tiro al bersaglio alternativo. In questo caso il giocatore deve premere un tasto per lanciare uno shuriken, ma a rendetegli le cose difficili sarà il fatto che i bersagli saranno in movimento. Per colpire sempre la parte centrale della sagoma occorre tenere in considerazione la velocità alla quale si sta spostando: quando è lento è sufficiente premere il tasto quando il centro del bersaglio corrisponde al centro dello schermo, invece quando lo spostamento è più veloce bisogna anticiparsi di qualche istante. Sappiate inoltre che l’ordine e la velocità dei bersagli per ogni livello di difficoltà è sempre lo stesso, quindi un po’ di pratica vi aiuterà a memorizzare i tempi e a migliorare.

Scontri volanti

In questo frenetico mini-gioco di Kirby's Return to Dream Land Deluxe, i giocatori devono muoversi all’interno di un’arena circolare mentre sono a bordo di una sorta di navicella volante. Oltre a spostarsi liberamente, i partecipanti possono tenere premuto un tasto per accumulare carica e scagliarsi con tutta la loro forza in una specifica direzione. Dal momento che lo scopo del gioco è quello di accumulare punti buttando fuori gli altri contendenti o i piccoli topi controllati dai bot, è bene trovare il giusto equilibrio fra attacco e difesa. Uno dei modi migliori per fare tanti punti è quello di sfruttare il rimbalzo tra le navicelle, che una volta colpite si comporteranno come palle da biliardo e calcolando la giusta traiettoria potrete eliminarne più di una con lo stesso attacco. Vi consigliamo inoltre di concentrarvi soprattutto sui bot (i più deboli) e di utilizzare l’attacco anche come forma di schivata, visto che consente di spostarsi rapidamente e di sfuggire ad un nemico in arrivo.

Blaster Esplosivi

Quando si avvia una partita di Blaster Esplosivi, Kirby's Return to Dream Land Deluxe si trasforma in uno sparatutto con visuale dall’alto in cui i protagonisti devono utilizzare enormi cannoni ad energia per eliminarsi. In questo mini-gioco è molto importante fare attenzione alla difesa, poiché a trionfare è solo chi rimane in piedi per ultimo e non importa quanti giocatori eliminiate nel corso del match. Va inoltre considerato che le munizioni dell’arma sono limitate e l’unico modo per ripristinarle è raccogliere i caricatori energetici che appaiono di tanto in tanto nell’arena. Oltre ad effettuare un salto per schivare i colpi, i giocatori possono eseguire due tecniche d’attacco: una diretta, che colpisce solo chi incontra il proiettile lungo la traiettoria, e l’altra caricata, che esegue una sorta di pallonetto e genera un’esplosione dall’area abbastanza estesa. Vista la presenza di pareti che impediscono ai colpi di passare oltre, piazzare tiri caricati è la scelta migliore, poiché non solo si hanno maggiori probabilità di cogliere alla sprovvista il nemico che finisce nel luogo dello schianto durante i suoi spostamenti, ma con un po’ di fortuna potreste mettere KO più di un avversario.

Kirby Pistolero

Questo mini-gioco di Kirby's Return to Dream Land Deluxe è il classico tiro al bersaglio, in cui i giocatori devono prendere la mira e colpire tutti i bersagli prima che lo facciano gli altri. Non vi suggeriremo quale sia il metodo migliore per prendere la mira, poiché sta a voi decidere se utilizzare lo stick analogico o il giroscopio del Joy-Con, ma vi forniremo un trucco che renderà le partite in questo mini-gioco molto più semplici. Per avere la meglio sugli avversari, è fondamentale eseguire la ricarica delle munizioni fra un’ondata e l’altra: ogni volta che viene distrutto l’ultimo bersaglio, premete immediatamente il tasto per far sì che la ricarica termini giusto in tempo per la successiva fase. Si tratta di una tecnica infallibile, poiché nelle ondate con un gran quantitativo di oggetti da colpire avrete sempre l’opportunità di sparare a tutti senza perdere un solo istante e chi non ha ricaricato in precedenza perderà secondi preziosissimi. Sfruttate inoltre il tasto Y, che riporterà il mirino al centro dello schermo e vi aiuterà a raggiungere i bersagli dall’altra parte quando il puntatore è troppo lontano.

Caccia al tomo di Magolor

In Caccia al tomo di Magolor, il gameplay sarà molto più simile a quello dell’avventura principale di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Dovrete infatti fiondarvi sul libro uguale nel disegno e nel colore a quello che Magolor mostra ai partecipanti a cadenza regolare. In questo caso non possiamo che suggerirvi di individuare quali sono i libri a schermo e cercare di capire il più rapidamente possibile di raggiungere l’obiettivo. L’unico elemento che potrebbe davvero fare la differenza fra voi e gli altri giocatori è il tempismo col quale si può premere lo stick analogico verso l’alto per ‘raccogliere’ il tomo: sappiate che potete eseguire questa particolare azione anche mentre l’eroe è in aria e sta solo sfiorando il libro, così da velocizzare la conquista del bersaglio e magari battere gli altri sul tempo.

Acchiappauova

Pur essendo uno dei mini-giochi più semplici tra quelli presenti in Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Acchiappauova è anche il più complesso e ai livelli di sfida più elevati può mettere in difficoltà persino i videogiocatori esperti. La meccanica alla base dell’attività è banale: Kirby è posizionato a sinistra e un personaggio a destra continuerà a lanciargli uova e bombe: dovrete controllare la bocca dell’eroe rosa per fare in modo che risucchi le uova ma non gli esplosivi, visto che ingerire una bomba coincide con il game over. Dal momento che sarà difficile completare una partita in maniera perfetta, vi suggeriamo di essere particolarmente cauti e di non rischiare: meglio raccogliere un uovo in meno che una bomba, così da continuare a restare in gioco fino alla fine.

Spaccatutto

Per avere la meglio sugli altri giocatori in Spaccatutto, occorre avere riflessi perfetti. Questo mini-gioco di Kirby's Return to Dream Land Deluxe consiste in una serie di prove di abilità: un indicatore si riempirà più volte in maniera rapidissima e dovrete premere un tasto per fare in modo che si blocchi nel punto più alto possibile. Il segreto è quello di non saltare mai nemmeno un completamento, anche a costo di caricare la barra meno del previsto: il tempo a disposizione è lo stesso per tutti i partecipanti e saltando una fase della carica resterete indietro. Una volta caricata la potenza del colpo, premete il tasto quando i due bersagli coincidono per scatenare tutta al vostra forza e creare una frattura più profonda di quella dei vostri avversari.

Bomba pazza

Altro mini-gioco basato sul tempismo in Kirby's Return to Dream Land Deluxe è Bomba pazza. In questa attività, i giocatori devono colpire una bomba come se fosse una pallina da tennis e rimbalzarsela fra loro fino a quando qualcuno non sbaglia, subendo un’eliminazione. Anche in questo caso si basa tutto sulla sola pressione di un tasto: se si preme quando la bomba è lontana, si cambia la direzione del colpo (orario/antiorario), invece si colpisce l’oggetto quando è in prossimità del giocatore. Per vincere, vi consigliamo di calcolare alla perfezione il tempo con cui colpire la bomba: più si ritarda la pressione del tasto, maggiore sarà la velocità della bomba e, di conseguenza, la probabilità che l’avversario non riesca a reagire in tempo. Cercate inoltre di ridirezionare il colpo sempre verso gli avversari che tendono a sbagliare ed evitate di lanciarla verso gli slime azzurri, ovvero i bot che prendono il posto dei concorrenti eliminati dalla bomba.

Sfida sulla scacchiera

Per vincere in Sfida sulla scacchiera occorre un certo livello di attenzione: questo mini-gioco di Kirby's Return to Dream Land Deluxe prevede che le righe o le colonne di una grossa scacchiera possano essere fatte cadere per qualche istante dai giocatori, così da indurre gli avversari a cadere. Il modo migliore per restare in gioco è quello di muoversi senza sosta e di tenere sempre d’occhio gli altri personaggi, così da prevedere le loro mosse ed evitare di cadere. Solo quando siete sicuri che il vostro attacco andrà a segno, distruggete una fila di cubi per togliere di mezzo uno dei concorrenti.

Kirby Samurai

Non è un caso se abbiamo lasciato Kirby Samurai per ultimo. Per questo mini-game di Kirby's Return to Dream Land Deluxe non esistono veri e propri trucchi, poiché nei duelli fra samurai non bisogna fare altro che premere un tasto appena compare a schermo il punto esclamativo che segna l’inizio dello scontro. L’unico suggerimento che possiamo darvi è quello di non farvi prendere dall’ansia e di non premere il tasto prima del tempo, poiché ciò comporta l’eliminazione immediata.