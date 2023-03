Kirby's Return To Dream Land Deluxe in video: che la sfida in studio abbia inizio!

Lo studio di Everyeye ha fatto da sfondo all'ultima, mirabolante sfida tra Gabriele, Edoardo, Giada e Riccardo nella dimensione cooperativa e competitiva di Kirby's Return To Dream Land Deluxe, il frizzante platform di HAL Laboratori disponibile in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch.

Una volta indossati i panni di King Dedede, Waddle Dee, Meta Knight e Kirby, il dinamico quartetto della redazione di Everyeye ha dato vita a una sfida particolarmente accesa nei dieci minigiochi disponibili nel titolo, non prima però di completare in cooperativa alcune delle missioni offerte dalla campagna principale.

Come possiamo intuire osservando l'ampia rosa di attività offerteci dal titolo, Kirby's Return to Dream Land Deluxe è perfetto per le sfide genitori-figli, con un caleidoscopio di emozioni da vivere in compagnia della famiglia e dei propri amici facendo la spola tra i livelli principali e l'hub di Parco Magolandia, vero punto di forza del multiplayer. Nella cornice di questo coloratissimo spazio digitale è infatti possibile cimentarsi in una serie di attività piene di collezionabili, come timbri e maschere.

Se volete saperne di più sui contenuti e sull'esperienza di gioco confezionata da HAL Laboratory per gli appassionati di platform e giochi cooperativi su Nintendo Switch, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Kirby's Return To Dream Land Deluxe.