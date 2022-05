Kirby: spunta in rete il video di un gioco GameCube mai realizzato

Trent'anni dopo il suo esordio, Kirby èancora un'assoluta certezza del panorama Nintendo. La nostra recensione di Kirby e La Terra Perduta per Nintendo Switch dimostra come il brand sia forte ancora oggi, con la palletta rosa di HAL Laboratory che continua ad intrattenere giocatori di tutte le età.

Ma in tre decenni di onorata carriera è inevitabile che qualche progetto si sia perso per strada, tra giochi cancellati o mai annunciati. Uno di questi è appena riemerso in rete tramite un video di pochi secondi che raffigurerebbe una tradizionale avventura Platform di Kirby per GameCube mai completata.

Il gioco, intitolato semplicemente "Kirby", era stato annunciato nel 2004 (ed era in sviluppo già dal 2000), ma da quel momento se ne sono perse le tracce fino alla sua silenziosa fine senza mai esordire sul Cubo di Nintendo. Stando ai nove secondi di filmato, si sarebbe trattato di un Platform 2.5D con uno stile molto fedele allo stile classico della serie: piattaforme, atmosfere coloratissime e tante abilità da ottenere assorbendo i nemici.

L'unico esponente del franchise ad aver visto la luce su GameCube è stato Kirby Air Ride, un gioco di corse uscito tra il 2003 e il 2004 in tutto il mondo: il Kirby tradizionale sarebbe dovuto uscire poco tempo dopo questo spin-off, prima che i piani venissero del tutto accantonati.

In ogni caso gli sviluppatori stanno già pensando al futuro della serie Kirby, e non si esclude l'arrivo di ulteriori avventure in 3D dopo il successo de La Terra Perduta. Peccato però che il progetto per GameCube non abbia mai visto la luce.