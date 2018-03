Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video che mostra 30 minuti di gameplay ditratti dalla demo giocabile ora scaricabile dal Nintendo eShop.

La versione di prova di Kirby Star Allies premetterà di prendere confidenza con alcune meccaniche che caratterizzeranno il nuovo gioco della pallina rosa. Ad esempio, potremo tramutare alcuni tipi di nemici in alleati ed effettuare attacchi combinati per sbaragliare i nostri avversari.

Kirby Star Allies sarà disponibile in Europa, Giappone e Nord America dal 16 marzo 2018, in formato retail e digitale in vendita sul Nintendo eShop.