Kirby Star Allies: 5 minuti di gameplay per la modalità La scelta decisiva

Gamexplain ha pubblicato un video gameplay didella durata di circa cinque minuti in cui possiamo osservare la modalità, ovvero una sorta di survival mode in cui dovremo affrontare senza sosta i vari boss presenti nel gioco.

Augurandovi una buona visione, ricordiamo che Kirby Star Allies sarà disponibile a partire da venerdì 16 marzo esclusivamente su Switch. Se volete provare il titolo, potete scaricare una demo gratuita dall'eShop di Nintendo. Sulle nostre pagine, il nuovo gioco della vorace mascotte rosa della Grande N è stato premiato con un 8.2. Di seguito potete leggere un estratto dal commento finale della recensione: "Kirby Star Allies segna l’esordio dell’eroe rosa su Switch. [...] In questa nuova avventura di Kirby, HAL Laboratory ha voluto puntare tutte le proprie fiche sulla casella del multiplayer locale, elaborando un sistema in grado di esprimersi al meglio se affrontato in compagnia. [...] Con i suoi livelli variegati, colorati e mai realmente ostili, Star Allies è un’esperienza pensata principalmente per un pubblico molto giovane e magari non ancora avvezzo alla bellezza dei platform in due dimensioni. Se siete alla ricerca di un titolo rilassante e divertente con cui intervallare giochi più impegnativi, Star Allies potrebbe essere una scelta azzeccata".