Kirby Star Allies: demo disponibile per il download sull'eShop di Nintendo Switch

ha da poco lanciato sull' eShop europeo una demo di, il nuovo capitolo della serie dedicata alla vorace mascotte della Grande N in arrivo fra poco più di due settimane su Switch.

La versione di prova di Kirby Star Allies ci premetterà di prendere confidenza con alcune delle particolari meccaniche che caratterizzeranno la produzione. Ad esempio, potremo tramutare alcuni tipi di nemici in alleati lanciando loro un cuore, ed effettuare attacchi combinati per sbaragliare i nostri avversari, come illustrato nel breve gameplay trailer che potete osservare in apertura di notizia. Una buona occasione per farsi una prima idea del titolo e valutare se procedere all'acquisto o meno.

Kirby Star Allies sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio.