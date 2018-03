Kirby Star Allies: due trailer ci mostrano le nuove meccaniche di gameplay

Nella giornata di oggiha pubblicato su Youtube due brevi filmati dedicati anei quali ci vengono illustrate alcune delle meccaniche di gameplay inedite di questo nuovo capitolo.

Come mostrato nei due video, in Kirby Star Allies potremo convertire alcuni tipi di nemici in alleati e, assieme a essi, sfruttare delle meccaniche di gameplay inedite (come lo Splash Cutter, il Friend Circle, l’Ice Curling e il Friend Bridge) che ci permetteranno di superare i vari ostacoli che incontreremo nei livelli.

Kirby Star Allies sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio 2018. Se volete provare il gioco, potete scaricare una demo gratuita dall’eShop di Nintendo.