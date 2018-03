Kirby Star Allies: ecco i voti della stampa internazionale

Kirby Star Allies è disponibile in esclusiva perdal 16 marzo, e nel frattempo sono arrivati i primi voti della stampa internazionale. Il gioco ha ricevuto un'accoglienza mediamente positiva, senza però riuscire a convincere tutti.

Tra i voti più alti troviamo il 90/100 di Destructoid, EGM e Vooks, seguito dall'85/100 di Nintenderos, Meristation e COGconnected, e dall'83/100 di IGN. La maggior parte delle testate ha assegnato una valutazione pari a 80/100 (come GameSpace, Hobby Consolas, US Gamer, GameSpot e Digitally Downloaded) e a 70/100 (come Trusted Reviews, Polygon, Nintendo Life e TheSixth Axis).

Parlando invece delle recensioni meno entusiaste, Game Informer ha deciso di accogliere il gioco con un 63/100, Stevivor con 55/100, God is a Geek con 45/100 e Metro GameCentral con 40/100, con diverse critiche mosse al bilanciamento della modalità co-op e al livello di sfida troppo basso.

La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di promuovere il gioco con il voto di 82/100 (a questo indirizzo potete leggere la Recensione a cura del nostro Mario Marino). Nel momento in cui riportiamo la notizia, Kirby Star Allies ha totalizzato una media di 74/100 su Metacritic con 50 recensioni all'attivo.