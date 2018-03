Kirby Star Allies Guida: poteri, combo, alleati, consigli utili per iniziare

Per quanto l'ultima incarnazione della pallina rosa non sia certo il gioco più complesso a cui la sua lunga storia ci abbia abituato, molti potrebbero essere i nuovi fan che, approcciata la serie per la prima volta su, vogliano farsi un’idea più chiara sulle meccaniche di base (nuove o meno) del gioco. Esploriamole insieme.

Per i fan di vecchia data ancora indecisi riguardo all’acquisto, sappiate che Kirby Star Allies offre un interessante mix di vecchie e nuove meccaniche: se siete curiosi di saperne di più, seguiteci anche voi!



Le basi, prima di tutto

Determinate meccaniche (che del resto definiscono il personaggio stesso) non possono non fare ritorno: parliamo, naturalmente, dell’iconica capacità che ha Kirby di risucchiare i propri nemici e assorbirne i poteri. In Star Allies, per risucchiare i nemici occorrerà tenere premuto il tasto B. Assicuratevi di essere a una distanza ragionevole: se vedete che il nemico non viene risucchiato, significa che siete troppo distanti dal vostro obiettivo.



A questo punto, ci sono due opzioni: risputare immediatamente il nemico e usarlo come un proiettile contro altri avversari, o assorbire i suoi poteri. Per sputarlo, basterà premere nuovamente il tasto B; per assorbire il suo potere, dovrete puntare la levetta analogica sinistra verso il basso: basterà un tocco rapido. Sebbene non tutti i nemici che incontreremo ci consentiranno l’accesso ad abilità uniche, la quantità di diversi avversari da assorbire e di diversi poteri da sbloccare rimane assolutamente notevole.



I poteri

Naturalmente, data l’enorme varietà di poteri offerta dal gioco, sarà quasi impossibile ricordare in ogni momento gli effetti specifici di ciascun potere. Non temete, però: basterà premere il tasto + e avrete accesso, tramite il menu, a delle pratiche schede guida. Per navigare nel menù, premete i tasti L e R o toccate sulla scheda che avete intenzione raggiungere. La seconda delle cinque “sezioni” del menu contiene una descrizione generale del potere, mentre la terza contiene informazioni più dettagliate sull’intero comparto mosse associato al singolo potere – nonché un accenno ad alcune delle combo disponibili con gli alleati.



Star Allies

Come suggerisce il nome stesso del gioco, Kirby Star Allies pone un forte focus sul reclutamento di svariati tipi di alleati. Sebbene il massimo di alleati che possiamo portare contemporaneamente con noi sia tre, esiste sempre la possibilità di sostituire un alleato già in squadra con un nuovo.



Quanto all’atto pratico, “fare amicizia” è tutt’altro che complesso: tenendo premuto il tasto X, infatti, Kirby preparerà un cuore, che sarà lanciato una volta lasciato il tasto. A segno, il cuore renderà il nemico colpito uno dei nostri alleati. Sebbene di base gli alleati così reclutati siano controllati dall’intelligenza artificiale, tenete a mente che potete anche fare in modo che siano i vostri amici, con un joycon separato, a darvi man forte.



Combo

Si accennava già in precedenza alla possibilità offerta dal gioco di effettuare combo con i propri alleati. Per quanto le combo siano forse uno degli aspetti più interessanti e divertenti dell’intera esperienza di Star Allies, occorre tenere a mente che non tutti i poteri saranno compatibili.

Tuttavia, se Kirby è attualmente in possesso di un potere in grado di combinarsi con quello di uno dei suoi alleati, avviare la combo sarà semplice: basterà puntare verso l’altro la levetta analogica per alcuni istanti. Quando lo farete, Kirby alzerà la mano al cielo e la combo avrà inizio.

Esistono due diversi tipi di combo: il primo ci garantirà un bonus a lungo termine (come il potere dell’acqua su uno yo-yo), il secondo ci consentirà di eseguire un attacco speciale che si consuma istantaneamente.



Stelle

Un altro collezionabile di Kirby Star Allies consiste nelle stelle, tipicamente gialle, o verdi o rosse. Queste stelle vi permetteranno di accumulare vite extra: collezionare cento stelle corrisponde ad una vita in più! Le stelle gialle contano come uno, le stelle verdi come cinque e le stelle rosse vi daranno un valore di ben dieci stelle gialle.



Cibo

Nell'erba alta, toccando i fiori oppure all'interno degli scrigni potrete trovare del cibo. Qualunque tipo di cibo ripristinerà un po' della vostra vita mancante. Se avete bisogno di curarvi, mangiare è il modo migliore per rimettervi in sesto.