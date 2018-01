Kirby Star Allies: il nuovo gameplay trailer mostra gli 8 personaggi giocabili

è tornata a mostrare Kirby Star Allies con un nuovo gameplay trailer dedicato agli 8 amici di Kirby che potremo impersonare nel corso dell'avventura. Scopriamo le loro abilità e le loro caratteristiche principali.

Di seguito vi elenchiamo gli 8 amici giocabili di Kirby con le loro rispettive abilità:

Poppy Bros. Jr. : Lancia una bomba di ghiaccio

: Lancia una bomba di ghiaccio Blade Knight : Potenzia la sua spada con l'elettricità

: Potenzia la sua spada con l'elettricità Burning Leo : Potenzia gli attacchi di tutti con il fuoco

: Potenzia gli attacchi di tutti con il fuoco Parasol Waddle Dee : Proteggi tutti con un grande ombrello

: Proteggi tutti con un grande ombrello Chilly : Potenzia gli attacchi di tutti con il ghiaccio

: Potenzia gli attacchi di tutti con il ghiaccio Sir Kibble : Attacchi di ghiaccio a distanza

: Attacchi di ghiaccio a distanza Gim : Attacca i nemici con uno yo-yo infuocato

: Attacca i nemici con uno yo-yo infuocato Waddle Doo: Potenzia gli attacchi di tutti con l'elettricità

Il filmato riportato in cima alla notizia, inoltre, ci permette di dare un'occhiata ai nemici e a qualche sequenza di gioco inedita. Ricordiamo che Kirby Star Allies sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 marzo.