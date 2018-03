Kirby Star Allies è il nuovo leader della classifica italiana

Come ogni lunedì,ha pubblicato le classifiche di vendita italiane ottenute elaborando i dati forniti da B2Boost. Per quanto riguarda la settimana che va dal 12 al 18 marzo, Kirby Star Allies debutta in prima posizione, superando

Top 3 della settimana (12/18 marzo 2018)

Kirby Star Allies FIFA 18 Gran Turismo Sport

Top 3 2018

FIFA 18 Monster Hunter World Call Of Duty WWII

Classifica multipiattaforma

KIRBY STAR ALLIES SWITCH FIFA 18 PS4 GRAN TURISMO SPORT PS4 MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION PS4 GRAND THEFT AUTO V PS4 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY PS4 CALL OF DUTY WW2 PS4 SUPER MARIO ODYSSEY SWITCH MARIO KART 8 DELUXE SWITCH DESTINY 2 PS4

Per il resto non si segnalano nuove entratre in classifica, complici anche le scarse uscite retail del periodo indicato. In ogni caso, per il titolo Nintendo si tratta senza dubbio di un buon risultato, che testimonia la vasta diffusione di Switch nel nostro paese.