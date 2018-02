Kirby Star Allies: il protagonista contro Meta Knight in una nuova clip video

Nelle scorse ore l'account Twitter ufficiale giapponese di Kirby: Star Allies ha pubblicato una nuovo breve video gameplay dell'atteso gioco esclusivo per

La clip, piuttosto breve, mostra il simpatico protagonista mentre è intento a combattere contro il misterioso Meta Knight, una vecchia conoscenza della saga che tornerà anche in questo nuovo capitolo. Gli attacchi a sua disposizione paiono decisamente variegati, e riesce a mettere Kirby in difficoltà in più di un'occasione. Potete ammirare il filmato nel player in calce a questa notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Kirby: Star Allies verrà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il 16 marzo 2018. Nel corso dell'avventura sarà possibile prendere il controllo anche degli otto amici del protagonista, ognuno con le proprie abilità peculiari. Inoltre, è già stato confermato che il titolo supporterà gli amiibo.