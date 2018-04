Kirby Star Allies ha registrato il miglior debutto della serie negli USA

Secondo quanto riportato dal gruppo NPD, Kirby Star Allies ha registrato il miglior debutto della serie negli Stati Uniti, confermandosi uno dei giochi più venduti a marzo negli USA a distanza di poche settimane dal lancio.

"Parlando in termini di vendite, Kirby: Star Allies ha registrato negli USA il miglior mese di debutto nella storia del franchise. Il successo di lancio del nuovo capitolo per Nintendo Switch ha superato del 90% quello di Kirby Nightmare in Dreamland (uscito nel 2002 su Game Boy Advance), il precedente detentore del record." recita il comunicato del gruppo NPD.

Ricordiamo che i nuovi dati di vendita diffusi dal gruppo NPD hanno sancito la classifica di marzo relativa al mercato USA: in prima posizione troviamo PlayStation 4 sul fronte hardware e Far Cry 5 sul versante software, con Sea of Thieves che a sua volta si è reso protagonista di un ottimo debutto.

Segnaliamo inoltre che il successo di Kirby: Star Allies non si è fermato al mercato americano: il titolo, infatti, è riuscito a dominare sia la classifica giapponese che quella italiana, confermandosi un'esclusiva molto attraente per gli utenti Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco, invece, potete leggere la nostra Recensione di Kirby: Star Allies a cura di Mario Marino.