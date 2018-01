Kirby Star Allies ha ricevuto dei miglioramenti grafici rispetto agli altri trailer

I più attenti hanno notato una serie di miglioramenti grafici, come fa notare l'utente Reserved su Twitter, che ha messo a confronto alcune sezioni dei livelli. Nelle immagini raccolte (trovate i tweet in calce alla notizia) è facile notare un aumento della qualità dell'illuminazione e delle ombre. Ognuna delle stelle che vengono generate da un attacco di Kirby rappresentano una fonte di luce individuale. Rispetto al trailer dell''E3 , inoltre, è anche stato modificato il design di Driblee. In fondo, i miglioramenti non stupiscono più di tanto, essendo il risultato del naturale processo di sviluppo.

Not sure how many people noticed it, but Kirby: Star Allies has received some amazing visual upgrades compared to the previous trailers. @KirbyInformer pic.twitter.com/iUeZvjxLZL — Reserved (@reserved_kirby) 12 gennaio 2018

The star particles that are generated from landing attacks all have individual light sources. Neat! pic.twitter.com/kInVijqgqO — Reserved (@reserved_kirby) 12 gennaio 2018