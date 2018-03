Kirby Star Allies si aggiorna con tre nuovi personaggi

è stato lanciato lo scorso 16 marzo su Switch, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. Oggi,ha pubblicato un nuovo aggiornamento (2.0) che include una serie di interessanti novità...

Questo update porta in dote tre nuovi personaggi, ovvero Marx, Gooey e Rick & Kine & Coo, inoltre aggiunge una nuova immagine da completare raccogliendo i vari pezzi del puzzle e risolve vari bug e problemi tecnici, con l'obiettivo di migliorare il bilanciamento generale del gameplay.

Il titolo ha debuttato al primo posto delle classifiche in Italia e Giappone, inoltre è diventato il gioco della serie venduto più rapidamente di sempre nel Regno Unito. Il nostro Mario Marino ha promosso Kirby Star Allies con il voto di 8.2/10: "con i suoi livelli variegati, colorati e mai realmente ostili, Star Allies è un’esperienza pensata principalmente per un pubblico molto giovane e magari non ancora avvezzo alla bellezza dei platform in due dimensioni. Se siete alla ricerca di un titolo rilassante e divertente con cui intervallare giochi più impegnativi, Star Allies potrebbe essere una scelta azzeccata."