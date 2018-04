Kirby Star Allies è stato il titolo più venduto in Giappone nel mese di marzo 2018

Il magazine giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica con i 30 giochi più venduti in Giappone durante il mese di marzo 2018, completa dei dati di vendita riferiti al mercato digitale.

A guidare la classifica è Kirby: Star Allies, nuovo titolo della mascotte rosa di Nintendo uscito esclusivamente su Switch, con quasi 350 mila copie. Hokuto ga Gotoku, l'ultima avventura di Ken il guerriero sviluppata da Yakuza Studio, si è fermata in seconda posizione con poco più di 170 mila copie. Chiude il podio il sempreverde Monster Hunter World, che nel suo terzo mese di disponibilità sul mercato ha superato le 100 mila copie vendute. Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, altra new entry, non è andata oltre la quinta posizione con 64 mila unità.

Ecco a voi la top 30:

[NSW] Kirby Star Allies – 349,504 (317,961 retail, 31,543 digitale) [PS4] Hokuto Ga Gotoku – 170,508 (155,378 retail, 15,130 digitale) [PS4] Monster Hunter: World – 105,327 (88,389 retail, 16,938 digitale) [NSW] Splatoon 2 – 97,730 (92,362 retail, 5,368 digitale) [PS4] Ni no Kuni II – 64,021 (51,741 retail, 12,280 digitale) [PS4] Valkyria Chronicles 4 – 57,906 (46,852 retail, 11,054 digitale) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 57,171 (55,410 retail, 1,761 digitale) [NSW] Dragon Quest Builders – 49,984 (44,346 retail, 5,638 digitale) [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 48,251 (45,606 retail, 2,645 digitale) [NSW] Super Mario Odyssey – 46,741 (45,118 retail, 1,623 digitale) [PS4] Attack on Titan 2 – 44,947 (37,884 retail, 7,063 digitale) [NSW] Attack on Titan 2 – 41,708 (38,433 retail, 3,275 digitale) [3DS] Detective Pikachu – 35,985 (34,037 retail, 1,948 digitale) [PS4] Rainbow Six Siege Advanced Edition – 32,028 (23,011 retail, 9,017 digitale) [3DS] Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 30,689 (30,230 retail, 459 digitale) [PS4] NieR: Automata – 29,701 (4,356 retail, 25,345 digitale) [PS4] Metal Gear Survive – 25,884 (19,001 retail, 6,883 digitale) [NSW] Hyrule Warriors: Definitive Edition – 24,169 (21,064 retail, 3,105 digitale) [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai – 22,506 (15,551 retail, 6,955 digitale) [NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle – 17,629 (17,033 retail, 596 digitale) [PSV] Attack on Titan 2 – 17,573 (16,541 retail, 1,032 digitale) [PS4] Girls und Panzer: Dream Tank Match – 17,392 (12,644 retail, 4,748 digitale) [NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 – 15,893 (15,266 retail, 627 digitale) [NSW] 1-2 Switch – 14,448 (13,657 retail, 791 digitale) [PS4] Sword Art Online: Fatal Bullet – 14,248 (12,104 retail, 2,144 digitale) [3DS] Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island – 13,869 (13,517 retail, 352 digitale) [PS4] Dynasty Warriors 9 – 13,326 (11,194 retail, 2,132 digitale) [NSW] Pokken Tournament DX – 12,603 (11,950 retail, 653 digitale) [PS4] Minecraft: PlayStation 4 Edition – 12,001 (5,170 retail, 6,831 digitale) [PS4] Devil May Cry HD Collection – 11,567 (8,243 retail, 3,324 digitale)

Cosa ne pensate di questi dati? Quale titolo avete acquistato durante il mese di marzo?