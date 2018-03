Kirby Star Allies Video Recensione: la pallina rosa rotola per la prima volta su Switch

segna l’esordio disu Switch. Per l’occasione, la sferica mascotte disi concentra principalmente sul comparto multiplayer locale, elaborando un sistema di gioco in grado di esprimersi al meglio se affrontato in compagnia.

Così Mario Marino ha commentato l'esordo di Kirby su Switch: "In questa nuova avventura di Kirby, HAL Laboratory ha voluto puntare tutte le proprie fiche sulla casella del multiplayer locale, elaborando un sistema in grado di esprimersi al meglio se affrontato in compagnia. Grazie al nuovo potere del protagonista, i giocatori potranno creare una squadra di quattro elementi e affrontare gli stage facendo affidamento sul supporto dei propri compagni. Tali alleati possono essere gestiti da altrettanti partecipanti, condividendo uno dei joycon attaccati alla console, fino ad un massimo di quattro utenti seduti sullo stesso divano.

Con i suoi livelli variegati, colorati e mai realmente ostili, Star Allies è un’esperienza pensata principalmente per un pubblico molto giovane e magari non ancora avvezzo alla bellezza dei platform in due dimensioni. Se siete alla ricerca di un titolo rilassante e divertente con cui intervallare giochi più impegnativi, Star Allies potrebbe essere una scelta azzeccata. Allo stesso modo, se avete uno o più bambini che vi corrono in casa, l’ultima avventura di Kirby si rende un acquisto quasi obbligatorio."

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Kirby Star Allies ricordandovi che il gioco sarà disponibile da venerdì 16 marzo in esclusiva su Nintendo Switch.