Kirby supera la Terra Perduta e vince un Grammy: premiato un brano storico della serie

Mentre Kirby e la Terra Perduta conserva la vetta della classifica UK, anche di fronte ad Elden Ring, lo sferico eroe Nintendo ha un'ulteriore motivazione per festeggiare.

Nel corso della 46° edizione dei Grammy Awards, è infatti giunto a sorpresa un riconoscimento legato all'immaginario di Kirby. Uno dei prestigiosi riconoscimenti è infatti stato assegnato al brano "Meta Knight's Revenge", nientemeno che una rivisitazione in chiave orchestrale di uno dei temi musicali principali di Kirby Superstar.

Videogioco per Super Nintendo pubblicato da HAL Laboratory nel 1996 in Giappone, il platform ha raggiunto Europa e Nord America l'anno successivo, con il titolo di Kirby's Fun Park. Lo stesso titolo è stato poi protagonista di una riedizione su Nintendo DS, ribattezzata da Nintendo Kirby Super Star Ultra. A confermare la rilevanza dell'avventura della pallina rosa, contribuisce poi l'inclusione del gioco nella raccolta di avventure inserita dal colosso di Kyoto nell'apprezzato Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, più noto come SNES Mini.



A distanza di 25 anni dalla sua inclusione in Kirby Superstar, il brano è stato rielaborato dalla 8-Bit Big Band, in collaborazione con l'artista Button Masher. Il risultato, come detto, è stato premiato ai Grammey Awards 2022, con un risultato che va ad arricchire la già rosea storia trentennale della serie Kirby.