Kirby e La Terra Perduta: 4 milioni di copie vendute su Switch, è record per la serie

Nell'ambito della diffusione dei suoi ultimi risultati finanziari, Nintendo ha svelato le più che soddisfacenti performance sul mercato di Kirby e la Terra Perduta, il più recente esponente della serie dedicata alla paffuta pallina rosa.

Oltre ad essersi imposto come il gioco più venduto della serie nel Regno Unito, Kirby e la Terra Perduta si è affermato in generale come il capitolo del franchise di appartenenza di maggior successo in tutta la sua esistenza.

Kirby Triple Deluxe pubblicato su Nintendo 3DS nel 2014 ha venduto oltre 2 milioni di unità vendute nel corso della suo intero ciclo vitale, mentre Kirby Star Allies, lanciato su Switch Switch del 2018, ha quasi raggiunto le 4 milioni di unità vendute. Con le sue 4 milioni di copie piazzate nel giro di sole 15 settimane, Kirby e La Terra Perduta ha stabilito un record diventando sia il gioco di maggior successo della serie che quello più velocemente venduto. Dati molto incoraggianti per Nintendo, peraltro destinati a crescere ulteriormente in futuro considerando che il titolo è in commercio da neppure 6 mesi.

Sull'onda del successo di Kirby e La Terra Perduta, Nintendo ha recentemente annunciato Kirby's Dream Buffet, nuovo episodio della serie destinato ad approdare su Switch nel corso dell'estate.