Kirby e La Terra Perduta annunciato ufficialmente: trailer e finestra di lancio

I rumor di questo pomeriggio si sono rivelati veritieri: durante il Direct di settembre, Nintendo ha annunciato ufficialmente Kirby e La Terra Perduta per Switch (in inglese Kirby and The Forgotten Land), nuovo gioco con protagonista la tenera mascotte rosa.

A differenza dei capitoli che l'hanno preceduto, Kirby e La Terra Perduta sarà un platform in tre dimensioni, che vedrà la pallina rosa impegnata in un'avventura in un mondo misterioso pieno di strutture abbandonate da una civiltà del passato. Come spiegato da Yoshiaki Koizumi durante il Direct, il protagonista potrà muoversi in ambienti 3D e utilizzare le sue mosse classiche, come i salti, gli attacchi con la spada, le giravolte e la capacità di ingoiare i nemici per poi lanciarli contro altri bersagli.

Potete trovare un corposo assaggio del gameplay e del coloratissimo mondo di gioco, che per certi versi ricorda quelli che fanno da sfondo a giochi post-apocalittici ben più seriosi (come The Last of Us) in cima a questa notizia. Il lancio di Kirby e La Terra Perduta per Nintendo Switch è fissato nel corso della primavera del 2022.