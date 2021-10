Kirby e la Terra Perduta, l'apocalisse 3D in sviluppo da oltre 5 anni: parla Zippo

Peculiare commistione tra la declinazione del platform 3D proposta da Super Mario Odyssey e la desolazione post-apocalittica in stile The Last of Us, l'annuncio di Kirby e la Terra Perduta ha sorpreso non poco gli amanti della buffa sferetta rosa.

Per la prima volta in ben trent'anni di storia, Kirby approderà infatti in un platform in tre dimensioni, abbandonando i confini delle avventure 2D che hanno tradizionalmente ospitato il personaggio. Sul processo di sviluppo che ha portato alla nascita del progetto non sappiamo molto, ma l'insider Zippo - spesso ben informato sull'universo Nintendo - ha offerto qualche interessante voce di corridoio in merito.



In particolare, secondo l'appassionato, Kirby e la Terra Perduta sarebbe in sviluppo presso gli studi di HAL Laboratory addirittura da ben cinque anni e mezzo. In questo arco di tempo, riferisce Zippo, la software house avrebbe studiato con incredibile attenzione la via migliore per trasporre le meccaniche della serie nel nuovo Kirby e la Terra Perduta. A quanto pare, "le persone saranno sorprese da quanto apparirà naturale" la presenza della pallina rosa in un ambiente compiutamente tridimensionale, per un titolo che a quanto afferma l'insider sarà "straordinario".

Per tutti i dettagli su ciò che possiamo aspettarci dal nuovo platform di HAL Laboratory, in arrivo nel 2022 su Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Kirby e la Terra Perduta.