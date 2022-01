Kirby E La Terra Perduta arriva prestissimo, Nintendo svela la data di uscita

Con un nuovo trailer Nintendo ha annunciato la data di uscita di Kirby E La Terra Perduta per Nintendo Switch, il nuovo gioco della pallina rosa arriverà in Europa il prossimo 25 marzo, rispettando così la finestra di lancio fissata per la primavera del 2022.

Kirby ha un talento per inalare l'aria e dovrà darsi da fare quando, arrivato in una terra sconosciuta, scoprirà che i Waddle Dee sono stati rapiti a frotte dall’esercito delle bestie. Per salvare i suoi amici, Kirby parte per un viaggio con il curioso Elfilin, che incontra nel nuovo mondo.

Kirby E La Terra Perduta viene descritta come una travolgente avventura in un mondo 3D, in questo nuovo gioco Kirby potrà usare abilità del tutto nuove come le abilità copia Trivella ed Esploratore. La prima permetterà di immergersi nel terreno e sorprendere i nemici colpendoli dal basso mentre la seconda consentirà di individuare gli avversari più lontani.

Kirby E La Terra Perduta supporta anche il multiplayer in co-op locale per due giocatori oltre a sfide e classifiche online e una serie di minigiochi esclusivi. Con questo nuovi titolo, Nintendo si prepara a festeggiare il trentesimo anniversario di Kirby, il personaggio ideato da Sakurai (papà di Super Smash Bros) ha debuttato nel 1992 su Game Boy e in seguito è arrivato su NES, SNES, N64, GameCube e su tutte le console della Grande N.