Kirby e la Terra Perduta avrà l'online? Indizi da una rating board

La prossima avventura dell'iconica palletta rosa di Nintendo potrebbe avere una componente online. Kirby e la Terra Perduta è stato annunciato ufficialmente durante il Nintendo Direct di settembre 2021, ma in quell'occasione non si è parlato della possibilità che il nuovo platform 3D potesse offrire il gioco in rete.

Stando però a quanto emerso dalla rating board australiana, che ha recentemente classificato il gioco, Kirby e la Terra Perduta avrebbe al suo interno "elementi di interattività online", senza tuttavia specificare maggiormente nel dettaglio che tipo di opzioni, modalità o meccaniche di gameplay possano essere ricollegate a questa possibilità. La rating board conferma inoltre la classificazione PG per il titolo Nintendo segnalando la presenza di "leggere tematiche violente in chiave fantasy".

La conferma di elementi online potrebbe significare una vasta serie di possibilità, dalla presenza del multiplayer cooperativo oppure modalità incentrate su sfide competitive tra i giocatori. Per il momento però si possono solo fare ipotesi, in attesa che la Grande N dia maggiori dettagli sulla nuova avventura di Kirby nei prossimi mesi. Kirby e la Terra Perduta segna il ritorno su Nintendo Switch del celebre eroe rosa dopo il precedente gioco uscito nel corso del 2018, Kirby Star Allies. Il nuovo titolo è atteso sulla console ibrida per la primavera del 2022.