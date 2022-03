Kirby e La Terra Perduta: boom in Giappone, 380.000 copie vendute al lancio

Kirby E La Terra Perduta per Nintendo Switch debutta al primo posto in Giappone con oltre 380.000 copie vendute nella settimana che va dal 21 al 27 marzo e quindi nei primi tre giorni di presenza sul mercato, essendo il gioco stato pubblicato il 25 marzo.

Nello specifico la nuova avventura di Kirby ha piazzato 380,060 copie fisiche stracciando la concorrenza, la seconda nuova entrata della settimana è Ghostwire Tokyo per PlayStation 5 a quota 10.114 copie, numeri in realtà non particolarmente esaltanti per l'esclusiva console PS5 targata Tango Gameworks e Bethesda.

[NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 380,060 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 18,931 (4,518,473) [NSW] Leggende Pokemon Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 17,941 (2,195,400) [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 13,918 (307,546) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 13,305 (2,574,724) [PS5] Ghostwire Tokyo (Bethesda Softworks, 03/25/22) – 10,144 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8,982 (4,822,623) [PS4] Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) – 7,720 (36,664) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 7,710 (920,035) [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,731 (1,987,301)

Sul fronte hardware, le console Switch superano quota 83.000 pezzi mentre PlayStation 5 e PS5 Digital raggiungono quota 35.000 unità, più misero il bottino di Xbox Series X/S con 390 pezzi venduti.

Switch OLED – 49,037 (1,490,352) PlayStation 5 – 32,364 (1,271,750) Switch – 21,784 (18,138,373) Switch Lite – 12,979 (4,648,386) PlayStation 5 Digital Edition – 3,110 (225,767) New 2DS e 2DS XL – 280 (1,184,344) Xbox Series X – 246 (89,231) Xbox Series S – 144 (75,059) PlayStation 4 – 13 (7,819,392)

Chiude la classifica PlayStation 4 con 13 unità, segno di come le vendite della console old-gen di Sony siano ormai definitivamente arenate in Giappone.